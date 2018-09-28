تأهل 4 لاعبين مصريين للدور الثاني لبطولة أوراكل المفتوحة للاسكواش

تأهل أربعة لاعبين مصريين اليوم الجمعة، للدور الثاني لبطولة أوراكل المفتوحة للاسكواش التى تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.



ففى منافسات الرجال تأهل مازن هشام بعد تغلبه على تشارلى جونسون الأنجليزى بثلاثة أشواط للاشئ، وكانت نتيجة الاشواط11-8, 11-7, 11-7 فى مباراة أستغرقت 32 دقيقة.



كما تأهل كريم على فتحى بعد فوزه على المكسيكى سيزار سالازار بثلاثة اشواط لشوطين بواقع 11-9, 8-11, 11-9, 4-11, 11-7 فى 68 دقيقة.



وفي منافسات السيدات تأهلت سلمى هانى بعد التغلب على زميلتها روان العرابى بثلاثة أشواط للاشئ باقع 11-8, 11-6, 11-2 فى 24 دقيقة.



كما صعدت نادين شاهين بعد التغلب على ديبكا باليكال كارثيك بنتيجة ثلاثة أشواط للاشئ بواقع 11-7, 11-7, 11-9 فى 23 دقيقة.

