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رياضة

تأهل 4 لاعبين مصريين للدور الثاني لبطولة أوراكل المفتوحة للاسكواش

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:04 ص
سلمى هانى
سلمى هانى
أ ش أ
تأهل أربعة لاعبين مصريين اليوم الجمعة، للدور الثاني لبطولة أوراكل المفتوحة للاسكواش التى تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ففى منافسات الرجال تأهل مازن هشام بعد تغلبه على تشارلى جونسون الأنجليزى بثلاثة أشواط للاشئ، وكانت نتيجة الاشواط11-8, 11-7, 11-7 فى مباراة أستغرقت 32 دقيقة.

كما تأهل كريم على فتحى بعد فوزه على المكسيكى سيزار سالازار بثلاثة اشواط لشوطين بواقع 11-9, 8-11, 11-9, 4-11, 11-7 فى 68 دقيقة.

وفي منافسات السيدات تأهلت سلمى هانى بعد التغلب على زميلتها روان العرابى بثلاثة أشواط للاشئ باقع 11-8, 11-6, 11-2 فى 24 دقيقة.

كما صعدت نادين شاهين بعد التغلب على ديبكا باليكال كارثيك بنتيجة ثلاثة أشواط للاشئ بواقع 11-7, 11-7, 11-9 فى 23 دقيقة.

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