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أخبار البلد

نقابة العاملين بالنقل والمواصلات: لن ننضم للاتحاد العام لعمال مصر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
محمد غالي
قال عمرو الشحات الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، ان النقابة اشهرت اوراقها بوزارة القوي العاملة طبقا للقانون 213 لسنه 2017، مضيفا انها تتكون من 17 لجنة نقابية وتجاوز عدد الاعضاء الـ 20 الف عضو لتكوين النقابة الاولي المعتدة التي تنشأ خارج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف الشحات ان النقابة تمكنت من ايداع اوراقها بعد ان خاضت رحلة شاقة بدأت من مرحلة توفيق الاوضاع مايو الماضي لكنها لم تتمكن من اتمام هذه المرحلة لضيق الوقت.

وتتشكل النقابة العامة برئاسة رجب السواحلي وعمرو الشحات الامين العام ومحمد السيد فتح الباب في امانة الصندوق بالاضافة الي 15 عضوا بالمجلس.

واشار الشحات إلى انه لا توجد رغبة لدي اغلبية مؤسسي النقابة العامة في الانضمام للاتحاد العام لعمال مصر ولن ننضم تحت اي ظرف .

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