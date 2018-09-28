مقدمة حفل ختام مهرجان الجونة تلتقط سيلفي مع أوين ويلسون

حرصت مقدمة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ناردين فرج، على إلتقاط صورة سيلفي مع الفنان العالمي أوين ويلسون، وفي الخلفية النجوم الحاضرين للحفل الختامي للمهرجان.



وقال الفنان العالمي أوين ويلسون، إنه سعيد بزيارته إلى مصر، مشيرا إلى أنه يزور مصر للمرة الأولى في حياته.



وأعرب "ويلسون"، عن سعادته بالحفاوة البالغة التي استقبله بها القائمون على تنظيم مهرجان الجونة السينمائي.



يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية انطلق في الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر 2018.



