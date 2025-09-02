سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني

نشرت الفنانة والدكتورة سهر الصايغ صورًا جديدة عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية زي الأطباء داخل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة “القصر العيني”، حيث درست وتخرجت طبيبة قبل أن تتفرغ للفن.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، مشيدين بقدرتها على الجمع بين الطب والتمثيل.

وذكرت سهر الصايغ خلال تصريحاتها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم مني الشاذلي وقالت: أنا بحب مهنة طب الأسنان وأنا علشان بحبها مكملة فيها وبحب الفن والطب والجمع بينهما متعب .

وعن الدافع وراء استكمال عملها في طب الأسنان قالت سهر الصايغ : تعبت في دراسة الطب وبذلت مجهود كبير بجانب أنها كلية صعبة ومش سهلة ومش من السهل التخلي عنها لأني بحب مهنتي جدا وهناك علاقة بين الفن وطب الاسنان بمعني أن عملية تجميل الأسنان دي فن في حد ذاتها.

وتابعت سهر الصايغ عن فكرة المجال الآخر بتعمل توازن في شخصيتي كفنانة وطبيبة بيعمل حالة من التوازن وبكون بسيطة طول الوقت وعملي كطبيبة بعيش في الواقع وأنا في الطبيعي شخصية بسيطة مش متكبرة

وعن مواقف المرضى عند دخولهم مستشفى قصر العيني قالت : في ناس بتتصور معايا وفى ناس بتستغرب.