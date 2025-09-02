قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية

وزير الخزانة الأمريكية
وزير الخزانة الأمريكية
القسم الخارجي

أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الاثنين، عن اعتقاده بأن قمة منظمة شنغهاي للتعاون دون شك كانت تقليدية واستعراضية أكثر من كونها فعالة، متهمًا الصين والهند بلعب دور سلبي في النزاع الأوكراني عبر دعم آلة الحرب الروسية.

وأكد بيسنت ثقته بأن المحكمة العليا ستدعم شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، رغم أن محكمة استئناف فدرالية أصدرت حكمًا بأن معظم تلك الرسوم غير شرعية. وأضاف أن الإدارة الأمريكية قد تستعين بخطة بديلة تشمل استخدام قانون "سموت-هولي" للرسوم، إذا لزم الأمر، وفق رويترز.

وفي تقييمه للقمة الصينية، وصف بيسنت اللقاء بأنه "أداء فقط"، مشيرًا إلى أنه "يحدث كل عام ضمن منظمة شنغهاي" دون أن يقدم نتائج ملموسة. وانتقد في الوقت نفسه الهند والصين باعتبارها "جهات فاعلة سيئة" تُسهمان في دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، حسب رويترز.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد ملف الرسوم الجمركية الأمريكية تأرجحًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا. فالحكم الأخير من قبل محكمة استئناف فدرالية يشكل ضربة قوية لقرار ترامب استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم واسعة، رغم أن تنفيذ هذه الرسوم سيُبقى مؤقتًا حتى موعد محتمل للبت النهائي من المحكمة العليا، حسب موقع صحيفة ذا جاديان البريطانية.

يرى خبراء أن بيسنت لا يكتفي بالدفاع القانوني عن سياسات الإدارة السابقة فحسب، بل يسعى أيضًا لتقديم مبررات استراتيجية لها، تتمثل في مواجهة اختلالات تجارية ومخاطر المخدرات الفتاكة، مثل الفنتانيل، الذي وصفه بمدخل مشروع للطوارئ القومية، حسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

أما شكوكه تجاه قمة شنغهاي، فهي تدل على استياء أمريكي من تزايد المحافل التي تُعقد خارج نطاق الغرب، وتُنظر إليها واشنطن على أنها تضامن رمزي أكثر من فاعل. وفي هذا الإطار، لم يخف بيسنت قلقه من أن تكون الصين والهند – عبر تعاونهما مع روسيا – عوامل مدمّرة للجهود الغربية لإحلال السلام في أوكرانيا، وفقا لـ رويترز.

المعركة القانونية حول الرسوم الجمركية باتت في أروقة المحكمة العليا. وفي حال الإيقاف النهائي، فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى إطار قانوني مختلف كخطة "ب"، مما سيؤدي إلى تجدد النزاعات التجارية. بارزٌ هنا أن بيسنت يبدو واثقًا من درجة تحيّز المحكمة العليا لصالح السياسات الاستثنائية، مستندًا إلى حسّ الطوارئ الاقتصادي والأمني، وفقا لـ رويترز.
 

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت النزاع الأوكراني المحكمة العليا الرسوم الجمركية قانون الطوارئ الاقتصادية الإدارة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

أخبار أسوان.. افتتاح سلسلة معارض أهلا مدارس بتخفيضات 30% واحتفالية لوفاء النيل وأنشطة متنوعة للأورمان

مستشفى مطروح العام

صدمته سيارة نقل.. مصرع عامل مزلقان سملا بمطروح

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد