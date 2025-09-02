قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة

هزّت سلسلة انفجارات عنيفة مدينة غزة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، خاصة في أحياء مثل الشيخ رضوان والزيتون، مع استخدام إسرائيل عربات روبوتية مفخخة محمّلة بعشرات الأطنان من المتفجرات. 

تصاعدت وتيرة هذه الهجمات التي أدت إلى دمار واسع وهلع بين السكان المدنيين.

وأفادت تقارير ميدانية أن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 300 وحدة سكنية يوميًا في غزة وجباليا، باستخدام ما يقارب 15 روبوتًا مفخخًا محمّلة بنحو 100 طن من المتفجرات. 

وتستخدم هذه الروبوتات لنسف المنازل والبنى الرئيسية، وتخلّف دمارًا واسعًا على مدى واسع من الأحياء السكنية. 

ويوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تستهدف مناطق محددة داخل غزة تشمل: الزيتون، الصبرة، الشجاعية، التفاح، الصفطاوي، وأبو إسكندر.

 وأشار إلى أن عدد الروبوتات المفخخة التي يُستخدمها الجيش يوميًا تضاعف منذ انتهاء ما أسماه "الهدنة الإنسانية المؤقتة"، من حوالي 7 إلى ما يصل إلى 15 روبوتًا يوميًا. 

في سياق متصل، أكدت مصادر طبية فلسطينية وصول عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ المزدحمة في المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الطبية. 

وتوفي أكثر من 150 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية نتيجة الحرب، حسب بيانات رسمية محلية، بينما يُشير بعض السكان إلى أن سلسلة الانفجارات كانت بمثابة لحظات رعب متتالية، وفقا لـ فايننشال تايمز.

وتأتي هذه التطورات في سياق استعدادات إسرائيل لشن هجوم بري موسّع على غزة، حيث تشمل تحركاتها إدخال دبابات إلى المدينة وتفجير عربات مدرعة مفخّخة لاستهداف الأحياء الحضرية بصورة ممنهجة، وفقا لـ رويترز.

ويُشير مراقبون إلى أن هذه الاستراتيجية العسكرية – في ظل صمت دولي واضح – تشكل تهديدًا وجوديًا لسكان غزة، وتسابق الزمن نحو تدمير كامل للمدينة وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.

وفي ظل الحصار والعنف المتصاعد، تشهد غزة كارثة إنسانية متكاملة: فقد المنازل، انتشار الخوف، ندرة الموارد الحيوية، وتصاعد وتيرة الدمار.

