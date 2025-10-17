تفاصيل حادث تصادم سيارة هالة صدقي مع أخرى في الشيخ زايد

شهدت مدينة الشيخ زايد حادث تصادم مروري محدود بين سيارة الفنانة هالة صدقي وأخرى دون وقوع إصابات بالشيخ زايد.

كشفت التحريات أن الفنانة لم تكن داخل السيارة وقت الحادث، حيث كان السائق الخاص لها هو من يقود السيارة عند وقوع التصادم من الخلف.

أسفر الحادث عن تحطم الإكصدام الخلفي لسيارة هالة صدقي من طراز "فولفو"، فيما لحقت بالسيارة الأخرى تلفيات بالكبوت، الفانوس الأمامي، والإكصدام.

انتقلت قوة من قسم شرطة الشيخ زايد بالتنسيق مع شرطة تأمين الطرق لموقع الحادث، وتم فحص السيارتين، ورفع آثار التصادم، فيما تم نقل سائق الفنانة إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، وتبين عدم إصابته.

وحضرت الفنانة هالة صدقي إلى الموقع فور إخطارها، وتفقدت سيارتها واطمأنت على السائق، وأكدت رفضها تحرير محضر بالواقعة، مفضلة الصلح الودي مع الطرف الآخر.

وحررت الأجهزة الأمنية مذكرة لإثبات التصالح، وتم تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.