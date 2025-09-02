وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

قررت هيئة السكة الحديد إيقاف سائق قطار مطروح عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية انقلاب قطار الضبعة.

أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بإيقاف سامح .م .ن”، في واقعة انقلاب قطار ركاب بزاوية العوامة بالضبعة، والذى اسفر عنه مصرع 3 واصابة 103

كانت نيابة مطروح قد أخْلَت سبيل قائد قطار مطروح ومساعده في واقعة انقلاب قطار ركاب بزاوية العوامة بالضبعة، من سراي النيابة، على ذمة القضية.

وجاء قرار النيابة؛ بعد ورود تقرير الطب الشرعي بـ"سلبية عينة تحليل المخدرات"، وذلك على ذمة القضية 1400 لسنة 2025 جنح الضبعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي جاءت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح المستشار مدحت المنياوي، عدم تعاطي السائق ومساعده للمخدرات؛ بعد إجراء التحليل في مركز العزيمة لعلاج الإدمان من المخدرات بمطروح، وتحت إشراف طبي من وزارة الصحة.

وكانت نيابة مطروح قد قررت صباح اليوم، إخلاء سبيل 6 من ملاحظي البلوكات في حادث قطار مطروح.. واستمرار حجز السائق والمساعد

وقررت جهات التحقيق برئاسة المستشار حسن أباظة، صرف سائق القطار ومساعده من الحبس المؤقت، وذلك حتى انتهاء اللجنة الفنية من إعداد تقريرها الفني حول أسباب الحادث.