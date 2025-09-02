قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

حادث قطار الضبعة
حادث قطار الضبعة
ايمن محمود

قررت هيئة السكة الحديد إيقاف سائق قطار مطروح عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في قضية انقلاب قطار الضبعة.

أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بإيقاف سامح .م .ن”، في واقعة انقلاب قطار ركاب بزاوية العوامة بالضبعة، والذى اسفر عنه مصرع 3 واصابة 103 

كانت نيابة مطروح قد أخْلَت  سبيل قائد قطار مطروح  ومساعده في واقعة انقلاب قطار ركاب بزاوية العوامة بالضبعة، من سراي النيابة، على ذمة القضية.

وجاء قرار النيابة؛ بعد ورود تقرير الطب الشرعي بـ"سلبية عينة تحليل المخدرات"، وذلك على ذمة القضية 1400 لسنة 2025 جنح الضبعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي جاءت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح المستشار مدحت المنياوي، عدم تعاطي السائق ومساعده للمخدرات؛ بعد إجراء التحليل في مركز العزيمة لعلاج الإدمان من المخدرات بمطروح، وتحت إشراف طبي من وزارة الصحة.

وكانت نيابة مطروح قد قررت صباح اليوم، إخلاء سبيل 6 من ملاحظي البلوكات في حادث قطار مطروح.. واستمرار حجز السائق والمساعد
وقررت جهات التحقيق برئاسة المستشار حسن أباظة، صرف سائق القطار ومساعده من الحبس المؤقت، وذلك حتى انتهاء اللجنة الفنية من إعداد تقريرها الفني حول أسباب الحادث.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

ترشيحاتنا

يسرا

يسرا: عمرو يوسف مجتهد في شغله.. وحبيت فكرة مشاركتي في درويش ومحدش كان عارف

الرئيس السيسي

ضياء حلمي: مصر تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تجاه التغيرات العالمية

السفير محمد حجازي

محمد حجازي: وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو متطرف ويدعم إسرائيل

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد