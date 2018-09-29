الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

ظهرت الفساتين السوداء بقوة فى حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثانية، حيث ارتدت الفنانة نيللي كريم فستان باللون "الأسود المكشوف من منطقة الصدر، وطويل وعليه حزام ذات اللون الذهبى ، كما ظهرت الفنانة شيرين رضا أيضًا باللون الأسود من منطقة الصدر مكشوف من منطقة أحد الكتفين وأبيض من منطقة الوسط .



وظهرت الفنانة بشرى، أيضًا بفستان باللون الأسود اللامع، المطرز مكشوف من منطقة الأكتاف والوسط ،مما لفت الأنظار إلى إطلالتهن وأن اللون الأسود هو عنوان الإطلالات اليوم على السجادة الحمراء .



يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح مارينا، ومن المقرر أن يحضر العديد من النجوم، كما يحضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.