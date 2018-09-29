ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
ظهرت الفساتين السوداء بقوة فى حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثانية، حيث ارتدت الفنانة نيللي كريم فستان باللون "الأسود المكشوف من منطقة الصدر، وطويل وعليه حزام ذات اللون الذهبى ، كما ظهرت الفنانة شيرين رضا أيضًا باللون الأسود من منطقة الصدر مكشوف من منطقة أحد الكتفين وأبيض من منطقة الوسط .

وظهرت الفنانة بشرى، أيضًا بفستان باللون الأسود اللامع، المطرز مكشوف من منطقة الأكتاف والوسط ،مما لفت الأنظار إلى إطلالتهن وأن اللون الأسود هو عنوان الإطلالات اليوم على السجادة الحمراء .

يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح مارينا، ومن المقرر أن يحضر العديد من النجوم، كما يحضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.
الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور
الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور
الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور
الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور
الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

ترشيحاتنا

مصر تنضم إلى مدونة السلوك بالأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب

مناشدة للفرنسيين بمكافحة التليف الكيسي

اليوم.. الحكم على أمل فتحي بتهمة بث أخبار كاذبة

نيللي كريم وشيرين رضا بإطلالة غير موفقة في ختام مهرجان الجونة.. صور

أجمل إكسسوارات النجمات بمهرجان الجونة.. صور

شاهد .. لحظة وصول الفنان العالمي سيلفستر ستالون لمهرجان الجونة

سيلفستر ستالون: شرف لي الحصول على جائزة الإبداع بمهرجان الجونة السينمائي

بطاقة ميزة الإلكترونية.. أول كارت وطني للمدفوعات.. يتيح سداد الأقساط والمشتريات والحصول على الرواتب.. واستخدامه قريبا دون الدخول في ماكينات الصراف الآلي

السعودية: سيادتنا خط أحمر ولا نقبل التدخل في شئوننا

للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور

سامح شكري: زيارة الرئيس المرتقبة إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للعلاقات

التصديق على تولي مرشح ترامب المتهم بالاعتداء الجنسي رئاسة المحكمة العليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

فيديو

طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا
وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر
طريقة عمل المكرونة النجرسكو
الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟