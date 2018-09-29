جانسو ديري ترفض المشاركة في التصادم بسبب الأجر

رفضت الفنانة جانسو ديري المشاركة فى مسلسل " تصادم " المقرر أن يقوم ببطولته لكيفانج تاتليتوغ الشهير بمهند , وذلك بسبب عدم اتفاقها مع الشركة المنتجة على الأجر.



وبدأت شركة الإنتاج مع الفنانة الشين صانغو، لتقوم بدور البطولة, أمام جانسو ديري , خاصة وأن المفاضلة بينهم كانت قائمة منذ البداية.



ومن ناحية أخرى يواصل صناع مسلسل "التصادم" ترشيح باقي أبطال العمل لبدء فى تصويره بداية العام الجديد.



يذكر أن الموسم الدرامي التركي الجديد بدأ منذ عدة أيام، بعرض المواسم الجديدة لمسلسل "الحفرة " و"العروسة الجديدة".