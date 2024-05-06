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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

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وتألقت مي سليم، مرتديه فستانا طويلا مجسما باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي سليم 

مي سليم صور مي سليم اطلالات مي سليم اخبار مي سليم

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