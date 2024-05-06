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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة قوية للأهلي..غياب نجم الفريق عن نهائي أفريقيا أمام الترجي

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي

تلقى الجهاز الفني للأهلي ضربة قوية من الجهاز الطبي بسبب غياب أحد نجوم الفريق، أحمد عبدالقادر، بسبب تمزق في العضلة الخلفية، مما يجعله غير قادر على المشاركة لمدة لا تقل عن أسبوعين. 

الجهاز الطبي قام بحقنه بالبلازما لتسريع شفائه، ولكن التحديث الأخير يشير إلى صعوبة لحاقه بالمباريات القادمة.

وبالنسبة لمباريات الأهلي القادمة، سيواجه الاتحاد السكندري ثم بلدية المحلة في الدوري المصري، ثم يستعد لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع العلم أن عبدالقادر قد يخضع لفحص أشعة بعد نهائي البطولة لتحديد مصيره.

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