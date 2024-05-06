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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. رحيل كريم حسن شحاتة عن منصب مدير الكرة في البنك الأهلي

صدى البلد

أعلن الاعلامي محمد فاروق عن رحيل كريم حسن شحاته عن منصب مدير الكرة في نادي البنك الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : رسمياً .. رحيل كريم حسن شحاته عن منصب مدير الكرة في نادي البنك الأهلي والإبقاء على الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى.

 

وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن فريقه خسر بنتيجة كبيرة أمام إنبي في الدوري ، واستقبل ٥ أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ الصعود للدوري الممتاز.

 

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: متمسكون للغاية باستمرار الكابتن طارق مصطفى المدير الفني في منصبه وقد جلست معه وجددت الثقة به لأنه مدير فني مميز.

 

وأضاف : فوجئنا بالتهاون والتقصير من جانب بعض اللاعبين وهناك من لا يقدر قيمة قميص البنك الاهلي وقد اتفقت مع الجهاز الفني على القيام بهيكلة موسعة نهاية الموسم.

 

وأشار إلى أن هناك مباريات عديدة وفرصة لتحسين النتائج وتعديل أوضاع الفريق والابتعاد عن منطقة الخطر وأن الفريق لا يملك رفاهية خسارة اي نقاط بالدور الثاني من البطولة.

 

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