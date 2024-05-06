طريقة تحضير حلوى الليمون اللذيذة

يساعد الليمون على ترطيب الجسم بشكل كبير في الصيف، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، ويفضل العديد من الأشخاص تناول حلوى الليمون اللذيذة.

مكونات كريمه الحشو

- ½ 1 كوب كريمة خفق

- 1 علبة (14 أونصة) حليب مكثف محلى

- عصير وبشر 1 ليمونة

تعليمات:

1. في وعاء، اخلطي الحليب المكثف المحلى مع عصير الليمون وبرش الليمون.

2. حركي المكونات جيداً حتى تمتزج جيداً.

3. تذوقي الخليط واضبطي كمية عصير الليمون حسب تفضيلك لدرجة الحموضة.

مكونات كريمة الليمون:

- عصير وبرش 4 حبات ليمون

- 4 بيضات كاملة

- 1 كوب سكر

- 1/2 كوب زبدة غير مملحة، مقطعة إلى قطع صغيرة

تعليمات:

1. ابشري الليمون واتركي القشر جانبًا. ثم قومي بعصر الليمون لتحصلي على حوالي نصف كوب من عصير الليمون.

2. في قدر، اخفقي البيض الكامل والسكر معًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

3. ضيفي عصير الليمون وقشره إلى خليط البيض واخفقي باستمرار.

4. ضعي الخليط على نار خفيفة مع التحريك المستمر.

5. ضيفي قطع الزبدة إلى الخليط تدريجياً، واخفقي باستمرار حتى تذوب الزبدة ويكثف الخليط، يمكن أن تستغرق هذه العملية حوالي 5 إلى 7 دقائق.

6. بمجرد أن يصبح خثارة الليمون كثيفة وقوامها يشبه الكسترد، ارفعيها عن النار واتركيها لتبرد.

7. انقلي خثارة الليمون إلى وعاء محكم الغلق وضعيه في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.

أخيرًا، قمت بخفق كوب من الكريمة المخفوقة وأضفتها إلى الحليب المكثف بنكهة الليمون.

أولاً، نغمس البسكويت في خليط الحليب الممزوج بقشر الليمون.

ثم نقوم بوضع المكونات على شكل طبقات

وأخيرًا، زينتها بالليمون المكرمل وأوراق النعناع