9 أيام متواصلة.. إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص| اعرف هتبتدي إمتى

يبحث الكثيرون عن مواعيد هامة كموعد وقفة عرفات وبداية عيد الأضحى، وكذلك عن مدة الإجازة خلال العيد. هذه المعلومات ضرورية للتخطيط، خاصة بالنسبة للفائزين في قرعة الحج الذين يستعدون لأداء هذه الفريضة في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الأضحى

إجازة عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات 1445 هـ / 2024 م:

وتم الإعلان عن موعد وقفة عرفات لعام 2024، حيث من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024. وهذا التاريخ يمثل النقطة الأساسية في رحلة الحج، حيث يجتمع الحجاج في عرفة للدعاء والتضرع إلى الله.

موعد أول أيام عيد الأضحى 1445 هـ / 2024 م:

بداية شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم الإثنين 7 يونيو 2024 م.

تبدأ أول أيام عيد الأضحى مباشرة بعد يوم عرفة. ونظراً لذلك، فإن الأحد الموافق 16 يونيو 2024 هو المتوقع لبداية عيد الأضحى.

عدد أيام الإجازة خلال العيد:

يختلف عدد أيام الإجازة من بلد لآخر وفقاً للتقاليد والقوانين المحلية. عادةً ما تتراوح مدة الإجازة بين 3 إلى 5 أيام في العديد من الدول.

الفائزون في قرعة الحج:

بمعرفة موعد عيد الأضحى، يمكن للفائزين في قرعة الحج التخطيط بشكل أفضل لرحلتهم إلى المملكة العربية السعودية. وهذا يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية وترتيب الأمور اللازمة لتأمين رحلتهم.

وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للأفراد الآن البدء في التخطيط لرحلتهم لأداء فريضة الحج بنجاح ويسر.

إجازة عيد الأضحى

9 أيام إجازة

وتشكل الإجازات المدفوعة الأجر خلال عيد الأضحى لعام 2024 فترة مهمة للموظفين في القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الطلاب والعمال. وفقًا للمعلومات التي قدمتها، يمكن تقدير عدد الأيام المتواصلة للإجازة بحوالي 9 أيام. يتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات، بناءً على نتائج استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ وتحديد موعد الوقفة وأول أيام العيد الكبير.

وبالتالي، يمكن تقسيم أيام الإجازة كما يلي:

يوم عرفة: السبت 15 يونيو 2024.

أول أيام العيد: الأحد 16 يونيو 2024.

الإجازات المتواصلة: من الأحد 16 يونيو إلى الإثنين 24 يونيو 2024.

هذه الفترة الطويلة من الإجازة ستسمح للأفراد بالاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء، وأيضًا للقيام بالنشاطات والرحلات التي يرغبون فيها.