غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

موعد بداية شهر ذو القعدة 1445هـ من الأمور التي تشغل بال المسلمين، وذلك لتحديد الإيام المتبقية علي مواعيد عيد الإضحي ويوم وقفة عرفات 2024.

أول أيام شهر ذو القعدة .. وموعد عيد الأضحى 2024

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل رؤية هلال شهر ذو القعدة 2024 وعدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

شهر ذو القعدة عدته 29 يوما

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوما.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر ذو القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 شوال الحالي الموافق 8 مايو الحالي "يوم الرؤية".

وأوضح رابح، أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية " في مكة المكرمة، وفي القاهرة 38 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 32 -40 دقيقة.

وأضاف أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 8 -48 دقيقة.

موعد عيد الأضحى 2024

وأوضح أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكياً تكون يوم الجمعة 2024/6/7م.

وأشار إلى أن وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وعلى جانب آخر قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نشهد غدا، الأحد، مشهدا بديعا في سماء مصر وهو تساقط زخات شهب إيتا الدلويات، والتي تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

شهب إيتا الدلويات Eta Aquarids

وأوضح تادرس أن زخة شهب إيتا الدلويات Eta Aquarids، هي ظاهرة فلكية بديعة تحدث على مدار يومين بداية 5 - 6 مايو، وأن متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهابا في الساعة.

وأضاف أستاذ الفلك أنه ستكون هناك فرصة جيدة لمشاهدة شهب إيتا الدلويات Eta Aquarids لأنه لحسن الحظ عدم وجود القمر بالسماء في هذه الفترة سيجعل رؤية الشهب أفضل كثيرا هذا العام، مشيرا إلى أن أفضل وقت للمشاهدة يكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب.