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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:41 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
عبد العزيز جمال
يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة أغلب الأنحاء مصحوبة بسقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

وسط الدلتا 23 36

الإسكندرية 22 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 29

السلوم 20 30

سيوة 23 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 20 32

رفح 19 31

الإسماعيلية 23 37

السويس 22 36

رأس سدر 24 34

نخل 18 33

نويبع 24 36

طابا 22 34

كاترين 19 35

الطور 24 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 23 37

بني سويف 22 37

المنيا 23 37

أسيوط 22 40

سوهاج 24 41

قنا 25 42

الأقصر 26 44

أسوان 27 45

أبوسمبل 26 43

الوادي الجديد 23 43

شلاتين 27 39

أبورماد 28 38

رأس حدربة 29 37

حلايب 29 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

المدينة 27 42

الرياض 23 39

المنامة 30 37

أبوظبي 28 40

الدوحة 30 37

الكويت 25 43

دمشق 15 35

بيروت 26 31

عمان 18 32

القدس 20 30

غزة 24 33

بغداد 22 40

مسقط 27 32

صنعاء 11 27

الخرطوم 28 40

طرابلس 20 26

تونس 18 27

الجزائر 16 23

الرباط 18 28

نواكشوط 24 36

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 26

اسطنبول 18 24

إسلام آباد 22 35

نيودلهي 23 34

جاكرتا 24 34

بكين 11 22

كوالامبور 23 32

طوكيو 19 24

أثينا 17 21

روما 13 27

باريس 04 19

مدريد 14 29

برلين 04 15

لندن 06 18

مونتريال 08 19

موسكو 02 13

نيويورك 13 23

واشنطن 14 25

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