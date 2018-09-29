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أخبار العالم

فلسطين تقاضي الولايات المتحدة أمام العدل الدولية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أقامت دولة فلسطين، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة؛بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، قوله في بيان صدر عن الخارجية، اليوم السبت، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقًا لقرار مجلس الأمن والإجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أنه عملًا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية فقد وجه رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. 

وأوضح أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه التمس من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما أمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير قانوني.

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