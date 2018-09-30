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اجتماع للفرق المحلية بـ 5 محافظات لتفعيل مكاتب المراقبة والتوجيه الأسري

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
استضافت الوحدة المركزية للبرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى، ممثلى الفرق المحلية في 5 محافظات وهي المنوفية والشرقية وبني سويف وأسيوط والمنيا؛ وذلك لبدء تفعيل مكاتب المراقبة الاجتماعية ومكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى،  والتنسيق مع فريق إدارة الحالة التابع للبرنامج للمساعدة في دمج الأطفال داخل أسرهم أو إلحاقهم بمؤسسة رعاية وكذلك استيفاء استخراج كل الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل والأسرة واستكمال إجراءات إلحاق الطفل بالمؤسسة.

وذلك فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتفعيلا لمكاتب المراقبة الاجتماعية والتوجيه الأسري التابعة للوزارة، وتم خلال الاجتماع بحث بعض التحديات المتعلقة بملف حماية الأطفال بلا مأوى ووضع آليات جديدة لإدارة حالات الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مع الفرق المحلية وممثلي مكاتب الحالة بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة لتفعيل منظومة إدارة الحالة وسيتم عمل زيارات لمتابعة الآليات وتفعيل مكاتب المراقبة والتوجيه والاستشارات الأسرية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 10 محافظات مستهدفة، وهى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بنى سويف، أسيوط، المنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.
اجتماع للفرق المحلية بـ 5 محافظات لتفعيل مكاتب المراقبة والتوجيه الأسري
اجتماع للفرق المحلية بـ 5 محافظات لتفعيل مكاتب المراقبة والتوجيه الأسري

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