ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل التعاون التحكيمى بين مصر وتونس

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
يسري غازي
يعلن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام، في الثانية من ظهر اليوم الاثنين، تفاصيل بروتوكول التعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي للاتحاد بالجزيرة.

ويحضر المؤتمر هشام قيراط، رئيس لجنة الحكام التوانسة، الذي حضر إلى القاهرة على رأس وفد من لجنة الحكام بالاتحاد التونسي للاتفاق على مزيد من التعاون بين الاتحادين في مجال التحكيم.

ترشيحاتنا

بورصة الدواجن .. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والساسو

لجنة الفتوى توضح هل الوضوء يكفر كبائر الذنوب

البوم عمرو دياب الجديد 2018 .. محمود العسيلي: هذه أغنيتي المفضلة

ملعقتين من هذا المشروب لحرق دهون الكرش للأبد

إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية بالقرى والبلدات العربية

القبض على عاطل سرق 359 عبوة مياه غازية من داخل سيارة بالغردقة

تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

وفاة أنتوان سفير عن عمر 70 عاما

هيفاء وهبي تمنع التعليق على هذه الصورة بانستجرام بسبب زواج سري

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

اليوم .. صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

في عيد ميلاده الـ50 .. قفزة لـ ويل سميث في منطقة جبلية دون باراشوت.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..صور

وفد ألماني جديد يزور المعالم السياحية والأثرية بالمنيا.. صور

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى ..صور

الزراعة تشكل لجنة لفحص شكوى انتشار نفوق الحيوانات بأسيوط

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

فيديو

سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو
خطوات إجراء الكشف بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو
جراح أنف وأذن يحذر : الشخير قد يودي للوفاة .. فيديو
التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟