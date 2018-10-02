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حوادث

حملات أمنية لمواجهة الخروج على القانون بالمحافظات وتحقق نتائج إيجابية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت مديريات أمن "الجيزة، الوادى الجديد، الإسكندرية ، بنى سويف، أسيوط، أسوان" حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كل صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن الوادى الجديد عن ضبط 12 مخالفة مرافق، 263 مخالفة مرورية، 14 قضية تموينية، تنفيذ 21 حكما قضائيا متنوعا، فيما تم ضبط بمديرية أمن الإسكندرية قضية مخدرات، و سلاح أبيض، 5و حالات تسول، 12و قضية تموينية، و 125 حالة إشغال طريق، و 15 مخالفة كهرباء، و تنفيذ 5 أحكام قضائية.

وفي سياق متصل تمكنت مديرية أمن بنى سويف حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالطريق العام وضبط المخالفات المرورية، ومديرية أمن أسيوط حملة مرورية مكبرة لضبط كافة المخالفات المرورية.

وفي سياق متصل تمكنت مديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 491 مخالفة مرورية متنوعة، و بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة إستهدفت منطقة الشيخ زايد لضبط المخالفات المرورية وإعادة الإنضباط للشارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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