ضبط 55 قطعة سلاح و423 قضية متنوعة

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملة أمنية على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 55 قطعة سلاح نارى، و221 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة، و 202 قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال ضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تم ضبط 61 متهما مطلوبين ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و10 مراقبين هاربين، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 491 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها إعادة 4 سيارات، 2 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.