لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بتربية الفيوم.. صور

استقبلت الدكتورة آمال ربيع كامل عميد كلية التربية بجامعة الفيوم أعضاء لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE والممول من إدارة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد .



وضمت اللجنة كلا من "الدكتور محمد الشاذلي قائم بعمل مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتور سلامة عبد الحميد والدكتور أحمد عبدالوهاب خبراء إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، بحضور الدكتور محمد فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال فرج مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة و أحمد رشاد مدير إدارة الكلية.



وأوضحت الدكتورة آمال ربيع عميدة كلية التربية بالفيوم أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للكلية بما يتلاءم مع الطرق الحديثة فى التعليم والتعلم، فضلا عن وضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة.



كما أكد مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة بأن هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتأهيل الكلية للاعتماد وينفذ في إطار التمويل المتاح من الاستثمارات المخصصة لمشروع الجودة والتأهيل للإعتماد بالوزارة مع مساهمة الجامعة لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية.