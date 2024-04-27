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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبد الوهاب : كنت خايف من دوري في الحشاشين | فيديو

الفنان أحمد عبد الوهاب
الفنان أحمد عبد الوهاب

قال الفنان أحمد عبد الوهاب ، إنه عندما عرض عليه المخرج بيتر ميمي دوره في مسلسل " الحشاشين " تخوف لانه لم يكن واثقا بقدراته في تقديم الدور لانه كان مختلفا عن ما قدمه قبله .

وتابع الفنان أحمد عبد الوهاب ، خلال لقائه مع برنامج " معكم منى الشاذلي " على فضائية " أون " : قولت للمخرج بيتر ميمي ياعني المفروض الناس تكره كريم عبد العزيز وتحبني أنا ، متابعا :" انا نفسي بحب كريم عبد العزيز ياجماعة ".

وأكمل : خوفت لان الدور صعب ومسلسل بالحجم ده وانا لو طلعت وحش في الدور ممكن ابوظ المسلسل .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/SpSMJvK67frA1UsM/?mibextid=21zICX

أحمد عبد الوهاب المخرج بيتر ميمي برنامج معكم منى الشاذلى مسلسل الحشاشين مسلسل

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