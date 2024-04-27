الجيش الأمريكي: جماعة الحوثي أطلقت صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي اليوم السبت في بيان نقلته رويترز إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن، الأمر الذي ألحق أضرارا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة أندروميدا ستار.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" أن صاروخا سقط في محيط سفينة ثانية تحمل اسم مايشا، لكنها لم تتعرض لأضرار.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت جماعة الحوثي إطلاقها صواريخ قصفت بها ناقلة النفط أندروميدا ستار في البحر الأحمر مع مواصلتهم مهاجمة السفن التجارية في المنطقة.

وأشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ربان السفينة أبلغ عن تعرضها لأضرار.

وذكر المتحدث العسكري باسم الميليشيا، يحيى سريع في بيان أن السفينة التي ترفع علم بنما مملوكة لشركة بريطانية، لكن بيانات شركتي إل.إس.إي.جي وأمبري تظهر أنها بيعت مؤخرا.

وقالت أمبري إن مالك السفينة الحالي مسجل في جزر سيشل. وتشارك الناقلة في أنشطة تجارية لها صلة بروسيا. وأضافت أمبري أنها كانت في الطريق من بريمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند.

وتشن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسار شحناتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب أفريقيا.

ويأتي الهجوم على الناقلة أندروميدا ستار بعد توقف قصير في حملة الحوثيين التي تستهدف السفن التي لها صلة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

