ميدو: حازم إمام كان "ساذج".. وحذرته من خوض انتخابات اتحاد الكرة

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه حذر حازم إمام من خوض انتخابات اتحاد الكرة مع المجلس الحالي.

وقال ميدو في حواره مع برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر قناة cbc: "حازم ظلم نفسه بدخول انتخابات اتحاد الكرة مع المجلس الحالي، وكان يجب على حازم إمام أن يخوض الانتخابات على منصب الرئيس أو نائب الرئيس، خاصة في ظل ضعف الأسماء المتواجدة في المجلس الحالي".

وأضاف: "اتحاد الكرة حمل حازم إمام بمفرده أزمة عقد فيتوريا، والمسئولية لجميع أعضاء المجلس، حازم إمام كان ساذجا وظلم نفسه بالتواجد مع المجلس الحالي لاتحاد الكرة".