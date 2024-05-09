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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الرئاسة الفلسطينية»: نرفض الوجود الأمريكي في جانبنا من معبر رفح

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ الموقف الفلسطيني من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح واضح وهو عدم القبول بأي وجود أمريكي أو غير أمريكي.

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب العودة إلى الشرعية والاتفاقيات الموقعة واحترام القوانين الدولية والتواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ونرفض أي مقترحات أو شركات أمنية أو أي وجود إسرائيلي، لأنه كالوجود الدولي والوجود الأمريكي".

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "لابد من أن تكون الإدارة الأمريكية في الحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية للوصول إلى حل يؤدي للحفاظ على المصالح الفلسطينية".

حل عادل

وأوضح، أن أي طرف يريد حلا عادلا وحقيقيا عليه التعامل مع السلطة الفلسطينية بشكل مباشر وواضح وصريح ووفقا للقوانين الدولية والشرعية الدولية، دون ذلك، ستبقى القضية تدور في حلقة مفرغة وستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان.

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