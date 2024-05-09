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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"لا نريد وسيطاً".. فتح: نطالب بانسحاب إسرائيل من معبر رفح|فيديو

حركة فتح
حركة فتح

قال جمال نزال،المتحدث باسم حركة فتح، إن المعابر هي مظاهر سيادية تابعة للدولة، دولة فلسطين معروف أن بها من 130 دولة ومن جميع الدول العربية ومنها أيضا مصر، مضيفا أن الاعتراف بدولة فلسطين يقتضي التعامل مع الشرعية ومعروف عن دولة مصر أنها تتعامل مع الشرعية الفلسطينية كعنوان يمثل الفلسطنيين.


وأضاف نزال، خلال  مداخلة هاتفية مع برنامج "ten news" المذاع علي قناة "ten"، أن السلطة التنفيذية العليا في دولة فلسطين و في السلطة الوطنية هي رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهو في طبيعة الحال صاحب الحق الحصري في أن يكون مسئول عن المعابر أيضا.


وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن الحالة التي شاهدناها في 2007 حتي الأن كانت حالات أنقلاب مرفوضة،والأن نحن لا نريد إسرائيل وسيط بين الأطراف الفلسطينية، مضيفاً أن مطلوب أنسحاب أسرائيل من المعبر ويتضبر الفلسطنيين امرهم في هذا الموضوع دون تدخل من إسرائيل.

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