عاجل
مصر تحذر إسرائيل من خطورة التصعيد وتؤكد استعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات.. أحمد موسى: معبر رفح المصري محدش يقدر يقرب له ولا يجي عنده| أخبار التوك شو «تعليم الإسكندرية»: تكريم المدارس الفائزة في مسابقة الأفضل بمختلف المراحل التعليمية ياسمين عبد العزيز: رشة جريئة أول عمل لي..واستمتعت بالتمثيل مع أحمد حلمي صالح جمعة بعد قرار إيقافه 6 شهور: لم تصدر مني أي إساءة أحمد غنيم: قطاع الاتصالات يمثل تجربة رائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم حركة فتح يفضح الأسباب الحقيقية لاجتياح رفح|فيديو

صدى البلد

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري أن الأهداف الحقيقية لاجتياح غزة ظهر الآن وإلا لماذا يتم بناء ميناء بحري امريكي بهذه المبالغ الضخمة ؟ لمساعدة الشعب الفلسطيني، ولماذا هذه الوحشية والهمجية والتجويع والتشريد ولا أحد يقف في وجه إسرائيل.

وأوضح نزال في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة etc الفضائية أن السكان لا يستطيعون التنقل لإنه لايوجد وسائل مواصلات ولا وقود فضلاً عن إلى أين يذهبون لايوجد مكان أو مأوى.


وأشار الي أن هدف إسرائيل الحقيقي أن تجعل غزة جحيم و مكان غير قابل للحياة وأن مايحدث شيء غير مسبوق.

حركة فتح غزة المجلس الثوري إسرائيل الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

ترشيحاتنا

دعاء قبل الامتحان.. ردده قبل دخول اللجنة يذكرك الله بكل شيء

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

إدارة بايدن قد تتخلف عن تقديم تقرير انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بغزة..تفاصيل

ينافس سامسونج وأبل بقوة.. عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة غدًا

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. السعودية والأردن تطالبان بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل

اصطدمت بسيارة وضربته..  تصرف متهوّر من سيدة تجاه لص سرق حقيبتها بـ«فلوريدا»|شاهد

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ