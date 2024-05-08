المتحدث باسم حركة فتح يفضح الأسباب الحقيقية لاجتياح رفح|فيديو

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري أن الأهداف الحقيقية لاجتياح غزة ظهر الآن وإلا لماذا يتم بناء ميناء بحري امريكي بهذه المبالغ الضخمة ؟ لمساعدة الشعب الفلسطيني، ولماذا هذه الوحشية والهمجية والتجويع والتشريد ولا أحد يقف في وجه إسرائيل.

وأوضح نزال في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة etc الفضائية أن السكان لا يستطيعون التنقل لإنه لايوجد وسائل مواصلات ولا وقود فضلاً عن إلى أين يذهبون لايوجد مكان أو مأوى.



وأشار الي أن هدف إسرائيل الحقيقي أن تجعل غزة جحيم و مكان غير قابل للحياة وأن مايحدث شيء غير مسبوق.