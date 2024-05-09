طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد

دهس طالب صيدلة شابا أعلى محور ٢٦ يوليو بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل الشاب إلى المستشفى وإلقاء القبض على المتهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث أعلى طريق المحور بمنطقة الشيخ زايد وسقوط ضحية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحل البلاغ وتبين مصرع شاب وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى بالمستشفى

وتحفظت الأجهزة الأمنية على قائد السيارة وتبين أنه يدعي أ. م. ي، طالب بكلية الصيدلة وصدم شخصا على طريق المحور بمنطقة الشيخ زايد ولقي مصرعه متأثرا بجراحه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.