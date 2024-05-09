عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد

صدى البلد

دهس طالب صيدلة شابا أعلى محور ٢٦ يوليو بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل الشاب إلى المستشفى وإلقاء القبض على المتهم. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث أعلى طريق المحور بمنطقة الشيخ زايد وسقوط ضحية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحل البلاغ وتبين مصرع شاب وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى بالمستشفى  

وتحفظت الأجهزة الأمنية على قائد السيارة وتبين أنه يدعي أ. م. ي، طالب بكلية الصيدلة وصدم شخصا على طريق المحور بمنطقة الشيخ زايد ولقي مصرعه متأثرا بجراحه.

 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دهس دهس طالب صيدلة محور ٢٦ يوليو الشيخ زايد النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

بشأن عبد الله السعيد.. محمد فضل يكشف مفاجأة عن مكالمة جمعته بالخطيب

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

شاب يشعل النار في نفسه وسط الشارع بالعمرانية

رمت عليها مياه مغلية.. ولية أمر تتهم معلمة بتشويه طفلتها في العمرانية

وكر للمخدرات داخل سيارة إسعاف.. القبض على سائق ومسعف في الهرم

الدخان وصل للسماء.. اندلاع حريق بقطعة أرض زراعية في الصف|فيديو وصور

براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية مقتل العقيد عاطف الإسلامبولي

سددت 4 ملايين جنيه.. انقضاء الدعوى الجنائية في حبس نسرين طافش بالتصالح

نظارة سوداء|كيف أخفت نسرين طافش وجهها عن عدسات المصورين في محكمة أكتوبر؟ صور

وسط حراسة مشددة.. نسرين طافش ترفض الإدلاء بتصريحات خلال مغادرتها المحكمة| شاهد

ترشيحاتنا

رايح يصالح زوجته أهلها ولعوا فيه بالبنزين.. محامي الضحية يكشف التفاصيل

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

لو ناسي إجابة في الامتحان.. ردّد 6 كلمات يذكّرك الله بكل شيء

مسلم: موقف مصر في صالح استقرار المنطقة والسلام والفلسطينيين

القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

طريقة الفراخ المشوية مثل الجاهزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-