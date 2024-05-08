احتياطي إستراتيجي.. مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني

أعلنت هيئة السلع التموينية في مصر، اليوم الأربعاء، أنها اشترت 420 ألف طن متري من القمح في ممارسة دولية، ضمن خطط تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.

وذكرت الهيئة أن عملية الشراء اشتملت على 360 ألف طن متري من القمح الروسي، و60 ألفا من القمح الروماني.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وقال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن أهمية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية تتمثل في طمأنة المواطن بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 3 إلى 4 شهور والسكر التمويني احتياطي استراتيجي يصل إلى 10 شهور بعد دخول موسم البنجر وقصب السكر بالإضافة إلى استيراد 500 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للحوم الطازجة أو المجمدة والدواجن المجمدة تصل إلى 10 أشهر.