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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 480 ألف طن قمح للشون والصوامع ومراكز التجميع بالشرقية

صدى البلد

 أعلنت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن اليوم /الأربعاء/ إن ما جرى توريده من القمح إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع بنطاق المحافظة، بلغ 480 ألفا و769 طنا و304 كيلوجرامات.


وأشارت وكيلة الوزارة - في بيان - إلى أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، يقتصر على عدة جهات هي: (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الشركة العامة للصوامع والتخزين - شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية البنك الزراعي المصري)، موضحة أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.


من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، إن ما جرى حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 363 ألفا و29 فدانا، من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 394 ألفا و146 فدانا، موجها بضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض؛ منعاً لحدوث فاقد.

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