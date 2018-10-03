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رياضة

مدرب الأهلي: افتقدنا الجماهير بمباراة وفاق سطيف.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:39 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
محمد رشاد
تحدث محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، عن غياب الجماهير بمباراة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف في مداخلة تليفونية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "افتقدنا الجمهور اليوم ونتمني تواجدهم، وكان واضح تأثيرهم في لقاء هورويا، كلنا نعرف المتغيرات التى تحدث، لكننا نبدل الصعوبات لدوافع، لو تحدثنا عن الصعوبات لن نعمل".

وأكمل: "فزنا ببطولتين بدون جمهور، وأول تركيزنا يكون على البطولة، وهناك العديد من الجماهير التي تتابعنا من أمام التليفزيون".

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