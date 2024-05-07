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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تفاصيل دخول شقيق محيي إسماعيل دار رعاية .. محمد رمضان يكشف حقيقة تقديمه شخصية بليغ حمدي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد رمضان ومحيي إسماعيل نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

قدم طلب واتوافق عليه.. تفاصيل دخول شقيق محيي إسماعيل دار رعاية المهن التمثيلية

علم صدى البلد أن السيناريست بهيج إسماعيل ، شقيق الفنان محيي إسماعيل يمكث في دار رعاية نقابة المهن التمثيلية، بعد أن قدم طلبا ل أشرف زكي نقيب الفنانين وتم الموافقة على طلبه.

 

بعد إصابته بالسرطان.. هاني فرحات يدعم محمد عبده بهذه الكلمات

دعم الموسيقار هاني فرحات ، صديقه الفنان محمد عبده بعد اعلانه إصابته بالسرطان .


"سلملي على حبيبي".. شهيرة تنعى شقيق محمود ياسين

عت الفنانة شهيرة، عبر حسابها بموقع فيسبوك، شقيق زوجها الراحل الفنان محمود ياسين.


محمد رمضان يكشف حقيقة تقديمه شخصية بليغ حمدي في مسلسل عن وردة

كشف النجم محمد رمضان حقيقة مشاركته في مسلسل يحمل السيرة الذاتية للفنانة وردة الجزائرية .

محمد رمضان محيي إسماعيل

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