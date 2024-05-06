قدم طلب واتوافق عليه.. تفاصيل دخول شقيق محيي إسماعيل دار رعاية المهن التمثيلية

علم صدى البلد أن السيناريست بهيج إسماعيل ، شقيق الفنان محيي إسماعيل يمكث في دار رعاية نقابة المهن التمثيلية، بعد أن قدم طلبا ل أشرف زكي نقيب الفنانين وتم الموافقة على طلبه.

واستقر بهيج إسماعيل في الدار منذ عدة أشهر حيث يتلقى معاملة متميزة وهو ما شجعه على الاستمرار في الدار ، كما انه يحظى بزيارات من عائلته من آن لاخر.

علق الفنان محيي إسماعيل على دخول شقيقه الكاتب بهيج إسماعيل دار المسنين التابعة لـ نقابة المهن التمثيلية، خلال الفترة الأخيرة.

وقال محيي إسماعيل في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «دي حاجة عادية وهو مقيم بين دار المسنين وشقته عادي وأنا ممكن أروح هناك في أي وقت»، مشيرا إلى أن حالة شقيقه الصحية جيدة.

وفي شهر مارس 2023، حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وهدد محيي إسماعيل الانسحاب ومغادرة البرنامج، وذلك بعدما قام مخرج البرنامج بتحريك قاعدة الاستوديو، قائلا: " هقوم أمشي..إيه اللي بيعمله دا".

واسترسل محيي إسماعيل:" كان هيحصل إي لو كان قال لي هعملك شوية عفاريت وقرود".

وقال :" إنا إنسان متواضع وغير متكبر بالمرة، وكنت رافض فكرة الزواج، لكونه يحتاج إلى وقت"، متابعا: أنفقت وقتي في العطاء وحب الناس والسفر والقراءة.