"سلملي على حبيبي".. شهيرة تنعى شقيق محمود ياسين

نعت الفنانة شهيرة، عبر حسابها بموقع فيسبوك، شقيق زوجها الراحل الفنان محمود ياسين.

وكتبت شهيرة “توفى إلى رحمة الله شقيق زوجي الإعلامي الأستاذ فاروق ياسين، مدير الإذاعة العربية بأستراليا، حزنت أوي لفقده، طول عمره عايش هناك ولكنه كان كثير التواصل مع أهله هنا”.

وتابعت “ربطتني به صداقة جميلة مثلما كان هو جميلا، كان إنسان مثقف تجلس معه لا تمل من حديثه الشيق ومحمود أخذ حب القراءة وخاصة الأدب العالمي، من مكتبته العامرة رحمه الله برحمته الواسعة، التي وسعت كل شيء، ويجعل قبره روضة وريحان يارب، سلم على حبيبي محمود يا فاروق”.

وكان قد أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، عن وفاة عمه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: انتقل إلى رحمة الله تعالى في أستراليا الإعلامي الكبير عمي فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا.