الزمالك: أخطاء فادحة للتحكيم في آخر 3 مباريات ولا يمكننا السكوت عنها

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقاً من ثوابته حرصه على نجاح مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وأن تُجرى المباريات في أجواء من تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.

وأضاف مجلس إدارة الزمالك في بيان له: أنه قد حرص المجلس دائماً على دعم المؤسسات القائمة على تنظيم المسابقة المتمثلة في رابطة الأندية المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، وكافة اللجان النوعية وبصفة خاصة لجنة الحكام.

أوضح البيان أن المجلس تجاوز عن بعض الأخطاء مكتفياً بالتنبيه إليها في حينه، وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المذكورة لتصويبها وتداركها، إلا أن الأداء التحكيمي في أخر ثلاث مباريات شهد أخطاء فادحة، أثبتها وشهد بها كل منصف، ولم ينكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض، ولا يمكن مهما بلغ حسن الظن السكوت عنها، أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة، ومع تكرار تلك الأحداث، نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتأثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه النادي وجماهيره لن يفرط في أي حق من حقوقه، ولن يقبل بمثل هذه الممارسات وسوف يتصدى لها بكل قوة.



وشدد على أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل لجنة الحكام مع أطقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو، وكل من له صلة بالأمر للتأكيد على الحيادية وضرورة البعد عن الميول الشخصية، واتخاذ إجراءات حاسمة بكل شفافية، وفي ضوء ذلك سيحدد المجلس خطوته التالية.

وأهاب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند باستمرار دعم الفريق حتي يعود إلى منصات التتويج التي أصبح على مرمى خطوه منها.