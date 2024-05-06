لميس الحديدي: اتحاد القبائل العربية طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل

أكدت الإعلامية لميس الحديدى، أن إتحاد القبائل العربية رحب بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل مساء اليوم.

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن اتحاد القبائل العربية يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة على الهدنة بعد موافقة حماس، مؤكدة أن الهدنة جاءت بعد الجهود من مصر وقطر، للوصول إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، أن إتحاد القبائل العربية، طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى.