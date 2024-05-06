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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

صدى البلد

قدمت الشيف وسام القاضي ، عبر ص الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،دريسنج سلطة الرنجة.


المكونات 
٥٠٠ جرام بطارخ  مكعبات
٢ طماطم مكعبات
٢ فلفل رومي مكعبات
٢ فلفل ألوان مكعبات
كوب بصل أخضر شرائح
٢ بصل احمر مكعبات 
١كوب بقدونس مفروم 
شرائح زيتون ألوان

الدريسنج:
نصف كوب طحينة
نصف كوب زبادي
ربع كوب عصير ليمون
زيت زيتون
ملعقة صغيرة كمون
فلفل اسود
ملعقه خل
ثوم مفروم

لعمل الدريسنج:

في بولة تخلط المكونات جيدا بالخلاط 
( الطحينة والزبادي وعصير الليمون والثوم وزيت الزيتون والكمون والفلفل وإضافة الملح اختياري).

لعمل السلطة:

في بولة تخلط الخضروات وتقلب ثم تضاف البطارخ وتقلب ويضاف الدريسنج ويقلب 
لتزيين الوجه يضاف شبت ورشه سماق وعيش محمص وتقدم بالهنا والشفا. 

بصل أخضر بصل أحمر زيت زيتون سلطة الرنجة عصير الليمون

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