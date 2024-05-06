طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

قدمت الشيف وسام القاضي ، عبر ص الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،دريسنج سلطة الرنجة.
المكونات
٥٠٠ جرام بطارخ مكعبات
٢ طماطم مكعبات
٢ فلفل رومي مكعبات
٢ فلفل ألوان مكعبات
كوب بصل أخضر شرائح
٢ بصل احمر مكعبات
١كوب بقدونس مفروم
شرائح زيتون ألوان
الدريسنج:
نصف كوب طحينة
نصف كوب زبادي
ربع كوب عصير ليمون
زيت زيتون
ملعقة صغيرة كمون
فلفل اسود
ملعقه خل
ثوم مفروم
لعمل الدريسنج:
في بولة تخلط المكونات جيدا بالخلاط
( الطحينة والزبادي وعصير الليمون والثوم وزيت الزيتون والكمون والفلفل وإضافة الملح اختياري).
لعمل السلطة:
في بولة تخلط الخضروات وتقلب ثم تضاف البطارخ وتقلب ويضاف الدريسنج ويقلب
لتزيين الوجه يضاف شبت ورشه سماق وعيش محمص وتقدم بالهنا والشفا.