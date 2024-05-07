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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عشان موبايلك يعيش سنين.. أفضل نصائح للحفاظ على البطارية

أفضل نصائح للحفاظ
أفضل نصائح للحفاظ على البطارية

تعد أحد الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو سلامة شحن الهواتف الذكية، حيث قد يبدو شحن هاتفك الذكي مهمة بسيطة، ولكن هناك اعتبارات مهمة تتعلق بالسلامة يجب وضعها في الاعتبار لمنع وقوع الحوادث وضمان طول عمر جهازك.

 

وذكر موقع "gizchina" عدد من النصائح والخطوات التي يجب اتباعها من قبل مستخدمي الهواتف الذكية للحفاظ على بطارية أجهزتهم لضمان عمر بطارية أطول وأداء أفضل : 

 

1. استخدم الشاحن والكابل المناسبين

أحد أهم جوانب الشحن الآمن للهواتف الذكية هو استخدام الشاحن والكابل المناسبين. يوصى باستخدام الشاحن والكابل المرفقين مع هاتفك الذكي أو شاحن من شركة مُعتمدة ومتوافق مع جهازك. 

ويمكن أن يشكل استخدام أجهزة الشحن الرخيصة أو المقلدة خطرًا كبيرًا على السلامة لأنها قد لا تستوفي معايير السلامة وقد تؤدي إلى تلف هاتفك أو التسبب في نشوب حريق.

 

2. تجنب الشحن الزائد

ويمكن أن يؤدي الشحن الزائد لهاتفك الذكي إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى تلف البطارية ويشكل خطرًا على السلامة. ولمنع الشحن الزائد، يُنصح بفصل هاتفك بمجرد وصول سعة البطارية إلى 100%. 

وتحتوي بعض الهواتف الذكية على ميزات مدمجة تساعد على منع الشحن الزائد عن طريق قطع الطاقة بمجرد شحن البطارية بالكامل.

 

3. حافظ على برودة هاتفك 

وتعد الحرارة هي أحد أكبر أعداء بطاريات الهواتف الذكية. ويمكن أن تؤدي الحرارة المفرطة إلى تقليل عمر البطارية وحتى التسبب في انتفاخها أو اشتعال النيران فيها. 

وللحفاظ على برودة هاتفك أثناء الشحن، تجنب وضعه على الأسطح الناعمة مثل الأسرّة أو الأرائك التي يمكن أن تحبس الحرارة. 

 

4. تجنب الشحن تحت الوسائد أو البطانيات 

يعد شحن الهواتف الذكية تحت الوسائد ممارسة شائعة، خاصة في الليل. ومع ذلك، قد يكون هذا خطيرًا للغاية لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وربما يؤدي إلى نشوب حريق. 

ومن المهم التأكد من أن هاتفك يتمتع بتهوية مناسبة أثناء الشحن وأنه غير مغطى بأي مواد يمكن أن تحبس الحرارة.

 

5. تجنب استخدام الأيدي المبللة

من المهم تجنب شحن هاتفك الذكي بأيدٍ مبتلة. يمكن أن تؤدي الرطوبة إلى إتلاف منفذ الشحن وتشكل خطر التعرض لصدمة كهربائية. تأكد من جفاف يديك قبل توصيل هاتفك أو فصله عن الشاحن.

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