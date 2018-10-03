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رياضة

سان جيرمان يبحث عن أول 3 نقاط في دوري الأبطال أمام زفيزدا الصربي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره سرفينا زفيزدا الصربي، اليوم، الأربعاء، على ملعب "حـديقة الأمراء"، الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث سام جيرمان عن الحصول على أول ثلاث نقاط في دور مجموعات البطولة، بعدما تلقى هزيمة قاتلة على يد أمام ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ووقع باريس سان جيرمان في المجموعة الثالثة بجانب كل من: ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، وسرفينا زفيزدا الصيربي.

ويلتقي اليوم، بوروسيا دورتموند مع موناكو، ولوكوموتيف موسكو مع شالكة، وأتلتيكو مدريد مع كلوب بروج، وبرشلونة مع توتنهام، وآيندهوفن مع إنتر ميلان، ونابولي مع ليفربول، وبورتو مع جالطة سراي، في دوري أبطال أوروبا.

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