فرج عامر رئيسا للجنة الصناعة بالبرلمان بالتزكية

فاز النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك بالتزكية، فيما وجه النائب الشكر لأعضاء اللجنة.



ودعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لإجراء انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان على صعيد هيئات المكاتب (الرئيس والوكيلين وأمانة السر).



جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بعد موافقة البرلمان على القوائم النهائية للجان النوعية، حيث شرح خلال الجلسة، آليات إجراء الانتخابات، بحيث تجرى في مقر كل لجنة، على أن يرأس الانتخابات أكبر الأعضاء سنا، وأمانة السر بأصغر الأعضاء سنا، بشرط عدم إجراء الانتخابات إلا بحضور النصاب القانوني اللازم.



وشدد علي عبد العال، على الأعضاء بضرورة الخروج من الانتخابات بنوع من الصداقة والتماسك والمحبة، مؤكدا على أنه بإنتهاء الانتخابات يعود الجميع فى ود وحب، ورفع علي عبد العال، الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الرابعة، لإعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية.