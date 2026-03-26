قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم
إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك
بعد قليل ..أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي وآخرين في قضية سرقة بالإكراه
مسيّرات مجهولة تهاجم ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود
إعلام إسرائيلي: 3 مصابين في كفر قاسم وسط البلاد إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني
جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ من إيران تجاه القدس ووسط إسرائيل
إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري
دعاء نزول المطر للرزق مستجاب.. اغتنموا ساعة الإجابة
بعد تراجع أمس.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس
إنتهاء “إجازة سوء الطقس” بالمدارس اليوم.. وعودة الدراسة الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا بعد رمضان؟.. "الأوقاف" ترسم خارطة الطريق للمنهج الدائم

ماذا بعد رمضان ؟..وزارة الأوقاف تجيب
ماذا بعد رمضان ؟..وزارة الأوقاف تجيب
عبد الرحمن محمد

يشكل شهر رمضان المبارك في الوجدان الإسلامي محطة إيمانية استثنائية، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه مع اقتراب رحيله أو تأمل مقاصده هو: "ماذا بعد رمضان؟". 

في هذا السياق، قدمت وزارة الأوقاف عبر منصتها الإلكترونية رؤية تحليلية وسلوكية عميقة، تؤكد فيها أن العبرة ليست في الانقضاء الزمني للشهر، بل في "الأثر المستمر" الذي يتركه في صياغة شخصية المسلم وانضباطه السلوكي.
 

رمضان.. قرار بالتغيير لا مجرد طقس عابر
تؤكد وزارة الأوقاف في طرحها أن التغيير الحقيقي يبدأ بعزيمة صادقة تجعل من هذا الشهر نقطة انطلاق لصلة دائمة بالله. 

وتوضح الوزارة أن رمضان "مدرسة لتهذيب النفس" وتصحيح المسار السلوكي والروحي؛ فهو ليس مجرد كفٍّ عن الطعام والشراب، بل هو اختبار للإرادة.
وتشير الرؤية المنشورة إلى مفارقة يقع فيها البعض، حيث يدخل عليهم الشهر ويخرج وحياتهم كما هي، أو ربما تزداد سوءاً، بينما الهدف الأسمى هو "التقوى" التي تحضر فيها مراقبة الله في القلب، فتتحول العبادة من "عادة متكررة" إلى "صلة دائمة" تتجاوز حدود الزمان والمكان.
محاور التحول الروحي والسلوكي
رصد التقرير الصادر عن الوزارة عدة جوانب يجب أن تشهد تحولاً جذرياً يستمر لما بعد رمضان، وأبرزها:
 إصلاح “علاقة السجود” دعت الوزارة إلى جعل الصلاة لحظة قرب حقيقية وراحة نفسية، مقتدين بالنبي ﷺ في قوله: "أرِحنا بها يا بلال". 

والهدف هو أن تظل هذه اللذة الإيمانية مرافقة للمصلي في صلواته الخمس طوال العام.
 علاقة "تدبّر" مع القرآن حذرت الوزارة من هجر القرآن بعد رمضان، سواء كان هجراً للتلاوة أو العمل أو التدبر، مؤكدة أن "التجارة الرابحة" مع كتاب الله يجب أن تظل قائمة بنظام يومي ثابت، ولو بقدر يسير.
 ثورة الأخلاق وضبط الجوارح

شددت الأوقاف على أن الصيام الحقيقي هو صيام الجوارح عن الآثام. فإذا استطاع الصائم كظم غيظه وقول "إني صائم" في وجه من سابّه، فإنه يمتلك القدرة السلوكية على الاستمرار في هذا "الحلم" والأناة طوال شهور السنة.


تحدي "الاستمرارية" ونبذ القطيعة
تطرقت وزارة الأوقاف إلى بُعد اجتماعي غاية في الأهمية، وهو أن أثر رمضان يجب أن يظهر في "ترميم العلاقات الإنسانية".

 فمن غير المقبول أن يجتمع صيام صحيح مع قطيعة رحم مستمرة أو خصومة دنيوية. 

واعتبرت الوزارة أن العفو والصفح في رمضان هو تدريب على سمو الخلق الذي يجب أن يسود المجتمع دائماً، فالقلب الذي رقّ في الشهر الفضيل لا ينبغي له أن يقسو بمجرد رؤية هلال شوال.
الخلاصة

"أدومه وإن قل"
تختتم وزارة الأوقاف تقريرها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في "الثبات". 

والسبيل إلى ذلك ليس بالتكلف الذي يعقبه انقطاع، بل بانتهاج مبدأ النبي ﷺ: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل".
إن الإجابة الحقيقية على سؤال "ماذا بعد رمضان؟" تكمن في اختيار عبادات يسيرة ودائمة؛ كركعتين في الليل، أو ورد قرآني، أو صلة رحم منتظمة، ليتحول رمضان من "محطة موسمية" إلى "منهج حياة" يضبط السلوك ويُصلح المعاملات، ويخرج منه المسلم بقلب جديد وعزم يمتد أثره طوال العام.

 

ماذا بعد رمضان الأوقاف الأخلاق وضبط الجوارح الاستمرارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بهذا الموعد

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منتخب إريتريا بقيادة هشام يكن

بقيادة هشام يكن.. إريتريا تحقق فوزا تاريخيا وتقترب من حلم التأهل لكأس أمم أفريقيا

الخطيب و اسامة حسنى

رد فعل غير متوقع من أسامة حسني بعد الهجوم الأخير على محمود الخطيب

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الألماني

وزير الدفاع الألماني : الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران ليس حربنا ولانرغب التورط فيه

نائب الرئيس الأمريكي

لماذا تفضل إيران التفاوض مع نائب ترامب بدلا من ويتكوف وكوشنر؟

ألمانيا

ألمانيا: أحكام بالسجن على متهمين خططوا لاستهداف سفارة إسرائيل في برلين

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد