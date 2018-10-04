محافظ كفر الشيخ يحيل 88 موظفا بدسوق للتحقيق

أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، 88 موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة؛ لتغيبهم عن العمل وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.



وكشف التقرير أنه بالمرور على عمليات الرصف بشوارع المدينة تبين انتهاء عمليات الرصف مع وجود بلاعات بتلك الشوارع لم يتم تغطيتها ومستوى النظافة متوسط.



وبالمرور على إدارة المرافق تبين أن جميع الخطابات الصادرة للمرافق دون تحديد الحدود المراد توصيل المرافق لها ودون وجود محضر معاينة للوحدة المراد توصيل المرافق لها من مهندس التنظيم المختص.



وكلف محافظ كفر الشيخ، اللواء خالد حسن مرسي رئيس مركز ومدينة دسوق بتحسين مستوى الخدمات والنظافة وتلافى الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش المالي والإداري.