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مصطفى بكري: نفق عرب الوالدة أزمة تحتاج إلى الحل.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه حصل على موافقات من وزارة النقل من أجل تطوير نفق عرب الوالدة وقامت بالفعل وزارة التخطيط تخصيص 20 مليون جنيه.

وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أنه منذ نحو عامين جاءت لجنة مشكلة من وزارة النقل ومحافظة القاهرة والقوات المسلحة لمعاينة النفق حتى يتم تنفيذه.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، من وزير النقل بضرورة التدخل السريع في هذا الأمر ومن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أيضا بأن يتم تنفيذ نفق عرب الوالدة، بعد أن وصل إلى صفحة برنامج "حقائق وأسرار" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكثر من شكوى من أهالي عرب الوالدة في حلوان بشأن ذلك النفق الذي يتسبب في تكرار حالات الحوادث بداخله.

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