محمد الألفي: حرب أكتوبر انتصار للمصريين والأمة العربية

قال اللواء محمد زكي الألفي، من أبطال الفرقة ال16 في الكتيبة 18 خلال حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر تمثل انتصار للشعب المصري والأمة العربية بالكامل، وكانت تحمل استرداد الكرامة المصرية والعربية والأراضي المصرية الغالية.



وأوضح الألفي خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية سي بي سي، أن الحرب كانت ضرورية بعد أحتلال شبة جزيرة سيناء والتي تمثل الجزء الأسيوي في مصر، وتعتبر هي قدس الأقداس لرجال القوات المسلحة المصرية التى لا تسمح بالتفريط فية وتوقف الملاحة في قناة السويس البحرية.



وأشار الألفى، إلى أن الفترة بين نكسة 1967 وحرب أكتوبر كانت فترة صعبة علي القيادة السياسية والشعب المصري، وقد قامت قيادة القوات المسلحة بإعداد الجيش خلال حرب الاستنزاف والتي مرت بعدة مراحل من الصمود، الردع وأنشاء الدفاعات الجوية.