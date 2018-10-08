حكيم يصحح معلومة: النهارده عيد ميلادي

صحح نجم الأغنية الشعبية حكيم معلومة موعد عيد ميلاده، بعدما نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، يحتفل بعيد ميلاده، ليؤكد بذلك أن عيد ميلاده اليوم 8 أكتوبر، وليس 26 مارس مثلما هو مشاع على ويكيبيديا وكل المواقع.



وظهر حكيم في الصورة يحتفل بعيد ميلاده مع نجليه، وعلق قائلًا: "النهارده عيد ميلادي .. احلى حاجة لما تلاقي اقرب الناس ليك بيحتفلوا معاك باليوم ده .. بس أحمد ومريم مسافرين لظروف الدراسة بس البركة فى عمر والأستاذ علي.. مين عايز يقولي كل سنة وانت طيب".



وكان حكيم قد طرح مؤخرًا، أحدث أغانيه "مشبعتش خصام"، التي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمل الطائر، والملحن وحيد المليجي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

