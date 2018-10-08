شاهد.. عيد ميلاد المطربة كارمن سليمان.. فيديو

احتفلت المطربة كارمن سليمان، بعيد ميلادها برفقة أصدقائها من النجوم وعلى رأسهم الفنانة درة والمطرب أحمد جمال.



جمهور الفنانة كارمن سلمان، قاموا بنشر مقاطع الفيديو من حفل عيد ميلادها، وسط العديد من الدعوات بالتوفيق في أعمالها المقبلة.



يذكر أن آخر أعمال المطربة كارمن سليمان أغنيتها "حاسة بسعادة" بمناسبة عيد الأم، من كلمات تامر حسين وألحان مصطفى جاد وتوزيع هاني ربيع.



