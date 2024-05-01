أسعار العملات العربية والأجنبية في أول تعاملات اليوم بالبنوك

استقر سعر العملات العربية والأجنبية مع أول تعاملات لها اليوم الأربعاء داخل الجهاز المصرفي المصري بعد أن زاد أمس مقدار 10 قروش.

وحسبما أعلن البنك المركزي المصري سعر العملات المختلفة مقابل الجنيه والذي استقرت قيمته بشكل طفيف دون أي تغيير يذكر منذ أمس.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 47.78 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 59.91 جنيه للشراء و 60.1 جنيه للبيع

الكرون الكندي

بلغ سعر الكرون الكندي أمام الجنيه نحو 34.91 جنيه للشراء و 35.02 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.89 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه المصري نحو 4.33 جنيه للشراء و 4.35 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.34 جنيه للشراء و 4.37 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.42 جنيه للشراء و 52.58 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.19 جنيه للشراء و 31.3 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.6 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

الين الياباني

سجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.45 جنيه للشراء و 30.54 جنيه للبيع.

العملات العربية

وعلي مستوي العملات العربية التي استقرت أمام الجنيه وشملت بذلك

الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.74 جنيه للشراءو 12.77 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155.14 جنيه للشراء و 155.65 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13 جنيه للشراء و 13.05 جنيه للبيع

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.72 جنيه للشراء و 127.11 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري امام الجنيه نحو 13.09 جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع

الريال العماني

وصل سعر الريال العماني نحو 124.1 جنيه للشراء و 124.49 جنيه للبيع

الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.3 جنيه للشراء و 67.69 جنيه للبيع.