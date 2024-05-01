عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في أول تعاملات اليوم بالبنوك

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية والأجنبية

استقر سعر العملات العربية والأجنبية مع أول تعاملات لها اليوم الأربعاء داخل الجهاز المصرفي المصري بعد أن زاد أمس مقدار 10 قروش.

وحسبما أعلن البنك المركزي المصري سعر العملات المختلفة مقابل الجنيه والذي استقرت قيمته بشكل طفيف دون أي تغيير يذكر منذ أمس.

الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

هذه هي قيمة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28 أبريل

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 47.78 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع.

اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 59.91 جنيه للشراء و 60.1 جنيه للبيع

الكرون الكندي

بلغ سعر الكرون الكندي أمام الجنيه نحو 34.91 جنيه للشراء و 35.02 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.89 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه المصري نحو 4.33 جنيه للشراء و 4.35 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.34 جنيه للشراء و 4.37 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.42 جنيه للشراء و 52.58 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.19 جنيه للشراء و 31.3 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.6 جنيه للشراء و 6.62 جنيه للبيع.

الين الياباني

سجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.45 جنيه للشراء و 30.54 جنيه للبيع.

العملات العربية

وعلي مستوي العملات العربية التي استقرت أمام الجنيه وشملت بذلك

الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو  12.74 جنيه للشراءو 12.77 جنيه للبيع

الدينار الكويتي 

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155.14 جنيه للشراء و 155.65 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13 جنيه للشراء و 13.05 جنيه للبيع

الدينار البحريني 

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.72 جنيه للشراء و 127.11 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري امام الجنيه نحو 13.09 جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع

الريال العماني

وصل سعر الريال العماني نحو 124.1 جنيه للشراء و 124.49 جنيه للبيع

الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.3 جنيه للشراء و 67.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم اسعار العملات اليوم البنوك اليوم سعر الريال السعودى اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم البنك المركزي المصري اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

الأهلي يرفض إرسال لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

نادٍ ألماني كبير يفاوض نجم الأهلي .. واللاعب يطلب الرحيل عن الفريق

موضوعات متعلقة

صعود سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية

ترشيحاتنا

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفرى المطرية

تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة جوية في نيو مكسيكو

إعادة الإعمار.. ليبيا تستهدف استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

صدمة جديدة تتلقاها ميار الببلاوي.. اعرف التفاصيل

وسط أجواء إيجابية|مصدر مصري رفيع المستوى: استمرار جهود الوصول إلى اتفاق الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق حماية الشفاه من التشقق.. تعرفي عليها

سمعنا الخبر.. انتقادات حادة للثنائي ريم وبربري بعد ردهما على الطلاق بفيديو رقص

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته

فيديو

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ