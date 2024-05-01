عاجل.. الاقتصاد السعودي ينكمش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول في 2024

أعلن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلا بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي.

وقالت الهيئة العالمة للإحصاء في تقديراتها الأولية للربع الأول من السنة المالية، إن الاقتصاد السعودي تأثر بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%.

وفي الأول من فبراير الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انكماش اقتصاد المملكة خلال العام 2023 بـ 0.9% مقارنة بـ 2022، وذلك بتأثر من تراجع الأنشطة النفطية بـ 9.2%.

أداء الأنشطة غير النفطية

هذا وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بـ 4.6%، إضافة لنمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.

وعلى مستوى الربع الرابع من العام 2023، انكمش الاقتصاد السعودي الحقيقي بنسبة 3.7% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022، وذلك بتأثر من تراجع الأنشطة النفطية بـ 16.4%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمو بـ 4.3% وسجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بـ 3.1%.